I lavori di riparazione della fognatura al parco Scott sono quasi finiti

Ancora poche settimane e gli interventi per la messa in sicurezza di parco Scott potranno dirsi conclusi. A farlo sapere è il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che ha svolto un sopralluogo sul cantiere avviato due anni fa, “per riparare il danno di una conduttura che ha rischiato di mandare in tilt il sistema fognario del quadrante dell’Ardeatino” sottolinea il minisindaco.

A che punto sono i lavori

Per riparare il danno “la collina è stata ‘smontata’, in modo da scendere a decine di metri di profondità – spiega Ciaccheri – e poi riposizionata. Un lavoro che ha permesso di scoprire anche una statua romana”. Questa fase degli interventi sarà completata nel giro di qualche settimana: “Sono state anche messe a dimora 43 alberature, più di quante era stato necessario abbattere” precisa Ciaccheri. Non sarà, però, la fine degli interventi: “Verrà rimandata a una fase successiva il rifacimento della via di collegamento tra parco Scott e l’Appia Antica. Un ritardo necessario perché nuovi interventi sull’impianto fognario saranno avviati proprio sull’Appia Antica per rendere funzionali dei siti che saranno interessati anche dal turismo dell’anno giubilare”.

La maxi voragine

Nel polmone verde dell’Ardeatino, incastonato tra via Appia antica e via Cristoforo Colombo, a dicembre 2020 si è aperta una voragine, messa in sicurezza prima dalla polizia locale e poi da Acea, che determinato la chiusura di un’ampia porzione del parco. Con un conseguente disagio per i residenti, visto che si trattava di un’area molto frequentata, grazie anche alla presenza di aree cani e spazi ludici per i bambini. E infatti le proteste da parte dei residenti contro le transenne non si sono fatte attendere. Nel marzo del 2022, a poco più di anno dal fatto, sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’area. Acea ha proceduto alla riparazione dei condotti fognari che sono stati riportati alla luce per i necessari interventi manutentivi. Un importante cantiere, durato più di due anni, durante il quale è stata rinvenuta anche una statua di marmo raffigurante un uomo abbigliato come la figura mitologica di Ercole.