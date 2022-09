Parco Montagnola, finiti i fondi del bilancio partecipativo: la recinzione resta a metà

Non sarà il classico pollaio. E neppure una griglia montata sopra una base di cemento. La recinzione destinata all’area di via Badia di Cava, alla Montagnola, è analoga a quella del parco Sbragia (ex Fao) che affaccia sull’altro lato della Colombo. E’ quindi più solida e costosa di quanto inizialmente previsto. Così costosa da non consentire neppure di perimetrare tutto il parco.

Il bilancio partecipativo del 2018

Il paradosso in cui è incappata l’amministrazione, è stato affrontato nel corso di un’apposita seduta della commissione ambiente. Perché l’area verde su cui sono già partiti i lavori di recinzione, era stata protagonista della proposta progettuale più apprezzata durante il bilancio partecipativo del 2018. Oltre 400 cittadini avevano infatti votato la proposta di restyling dello spazio. Con una recinzione in grado di estendersi lungo tutta via Badia di Cava. Quindi dal parco Falcone e Borsellino, fino a via di Grotta Perfetta.

Pochi fondi per il progetto

“Il primo errore è stato di destinare a questo progetto sono 420mila euro sui quasi 17 milioni a disposizione del bilancio partecipativo” ha ricordato in commissione ambiente il presidente del comitato Parchi Colombo, Manolo Palazzotti. “Lì con quei soldi, o si faceva una rete pollaio, del tutto inutile rispetto alla finalità di preservare un posto degradato, che subisce il fenomeno della prostituzione e dei bivacchi. Oppure bisognava destinargli più risorse”ha spiegato il cittadino. Il risultato è che, con la recinzione che si sta realizzando e che ha un “costo di 300 euro al metro quadrato”, ha spiegato la funzionaria del dipartimento ambiente, i 420mila euro messi a bilancio sono subito finiti. Così però si perde l’unitarietà del parco, che risulta diviso in tre parti. Una è quella dedicata a Falcone e Borsellino (già recintata). Un’altra è l’area che affaccia su via di Grotta Perfetta, che si sta recintando. E poi c’è una terza fetta, situata tra le due, che resta alla mercè di tutti, come il letto di bottiglie rotte, materassi e cartacce, sta già a testimoniare.

La bocciofila inutilizzata

A peggiorare il quadro la presenza di una bocciofila che da decenni ha perso la sua funzione e che, secondo il comitato Parchi Colombo, attende da undici anni di essere demolita perchè abusiva. Una vicenda, quest’ultima, che “i tecnici del municipio stanno approfondendo” ha commentato l’assessore municipale Michele Centorrino, solidale con i comitati nel rivendicare la necessità di completare la recinzione. Operazione che, con i soldi attualmente in bilancio, non è possibile però realizzare. Soldi che, d’altra parte, non consentiranno di realizzare neppure altre opere che i cittadini avevano proposto e che, un’apposita commissione di valutazione aveva approvato. Su tutti la barriera verde in funzione “anti Colombo” che doveva essere fatta rialzando la terra e piantumando essenza in grado d’assorbire le polveri sottili.

Le critiche al bilancio partecipativo del 2018

“Nella passata consigliatura l'amministrazione comunale ha messo in moto un processo di partecipazione e poi non ha programmato la realizzazione di quanto stabilito insieme ai cittadini” ha commentato il presidente della commissione Giammarco Palmieri. Critiche sulle modalità di gestione di quel processo partecipativo sono state espresse anche da Nando Bonessio (Europa Verde) e Andrea De Priamo (Fratelli d’Italia) perché “ha spezzettato i fondi derivanti dagli oneri a scomputo di piazza dei Navigatori, in tanti interventi”. Troppi forse, per realizzarli secondo le modalità che comunque erano state approvate dal Campidoglio.

Le promesse del Campidoglio

“Oggi ci troviamo così con un progetto in corso, quasi ultimato, che non risponde appieno alle esigenze del territorio” ha concluso Palmieri, che ha promesso “insieme al municipio ed all'assessorato” di lavorare “ per verificare i margini di intervento in questa fase o comunque per far sì che i lavori non precludano un prossimo intervento che sia effettivamente in linea con il processo di partecipazione”. Quindi con un parco integralmente recintato e dotato di tutte le caratteristiche originariamente previste. Compreso impianto d’irrigazione e barriera anti smog.