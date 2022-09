Parco del Forte Ardeatino: arriva la palestra a cielo aperto (ma ancora nessuna area giochi)

Una palestra a cielo aperto nel parco del Forte Ardeatino. Sedici attrezzi diversi per allenarsi nel verde sono stati installati grazie a un progetto che il municipio VIII ha condiviso con Regione Lazio e parco regionale dell'Appia antica. Una novità per i cittadini che da anni aspettano di poter usufruire liberamente dell'area di via Grottaperfetta, mai completamente attrezzata per essere resa fruibile. Si attende un'area giochi dal 2018, e ancora non è arrivata.

Al momento, secondo quanto ci viene confermato da fonti qualificate del municipio, solo una porzione di parco è aperta al pubblico, nell'altra è in corso un cantiere per la riqualificazione che va avanti da diversi mesi.

Il bando in questione è stato affidato a febbraio 2021. Il progetto prevede l'allestimento di una nuova area giochi dopo che la precedente è stata smantellata nel 2018. I lavori a oggi sono concentrati sull'ordinario attrezzaggio del parco con i consueti arredi, panchine, cestini, percorsi pedonali. Una volta terminata questa prima fase, è la promessa, si procederà con la realizzazione della zona ludica. Nel frattempo, non in sostituzione ma in aggiunta, sono arrivati gli attrezzi ginnici. "Settembre inizia pieno di buoni propositi" commenta il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. Il parco però è ancora mezzo vuoto.

I lavori previsti nel parco

Parliamo di un'area che si estende su 5,5 ettari nella zona Roma 70, tra quelle che hanno beneficiato dei fondi derivanti dal bilancio partecipato, iter avviato e concluso durante la scorsa consiliatura. Il Comune, con 250mila euro, ha previsto di creare un'area giochi con pavimentazione antitrauma, altalene doppie, casetta inclusiva, giochi a molla e strutture complesse, rifare i viali, riparare o sostituire la recinzione di legno che dà su via di Grotta Perfetta.