Sull'Appia Antica parte la guerra contro i piccioni

Il guano prodotto dai volatili non rappresenta un problema soltanto per le auto parcheggiate sotto gli alberi o per gli edifici presenti in città. Del problema ne soffrono anche i monumenti archeologici che, spesso, finiscono per diventare involontari posatoi non tanto di storni, quanto di piccioni e colombi.

Il guano nel complesso archeologico

Per affrontare il problema, nel parco dell’Appia Antica sono arrivati dei dissuasori. A darne notizia il parco archeologico che ha spiegato di volerne sistemare all’interno del Castrum Caetani, vale a dire nel complesso archeologico di cui fa parte il mausoleo di Cecilia Metella. Prima di disporre i dissuasori, “sarà effettuata in tutti gli ambienti una radicale opera di bonifica dal guano”.

I dissuasori e l'impianto elettrificato

Niente falconieri né rapaci, quindi, nel parco dell’Appia Antica. Per preservare gli edifici dall’ingombrante presenza dei volatili, si punta sul posizionamento di “dissuasori meccanici a spillo” e di “un impianto elettrificato” che verrà sistemato sulla sommità del palazzo costruito agli inizi del 1300 dal cardinale Francesco Caetani. “Si tratta di sistemi del tutto innocui per i volatili e ampiamente sperimentati in altri siti monumentali, che servono a limitare la considerevole azione di degrado che l’accumulo di guano può causare sulle superfici lapidee” ha spiegato chi cura la comunicazione del parco archeologico.

Monumenti da preservare

In sostanza, per difendere i reperti esposti all’interno del Castrum, vengono sistemati con degli elevatori dei dispositivi che allontaneranno piccioni, colombi, e qualsiasi altro uccello intenzionato a posarsi su uno dei più noti e visitati complessi archeologici di quel monumento di 2300 anni che è l’Appia Antica, la regina viarum.