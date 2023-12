Open Day carta identità elettronica: apertura serale dell'ufficio anagrafico alla Montagnola

Sabato 16 dicembre 2023 in occasione del prossimo open day per la carta d’identità elettronica è prevista l’apertura straordinaria, anche in orario serale, dell’Ufficio Anagrafico nel municipio VIII.

Nello specifico resterà aperto dalle ore 15:00 alle ore 21:00 l’ufficio anagrafico di via Benedetto Croce 50 nel quale i residenti dell’ottavo municipio potranno ottenere il nuovo documento.

Per accedere al servizio sarà obbligatorio prenotarsi venerdì 15 dicembre 2023 dalle ore 14:45 alle ore 16:45 chiamando i numeri 0669611410 e 0669611661.