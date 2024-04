Inaugurata in via Ballarin una casa per percorsi di semiautonomia per persone con disabilità

Una nuova casa per percorsi di autonomia destinati a disabili nel territorio del municipio VIII. È stata inaugurata, nella mattina di mercoledì 3 aprile, dal presidente del municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e dall’assessora alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari, la casa “La Primula” in viale Aldo Ballarin 102, destinata a percorsi di autonomia per persone disabili. Il progetto è stato finanziato con fondi Pnrr "Misura 5 inclusione e coesione" che prevedono di valorizzare immobili del patrimonio comunale, tra cui quelli sottratti alla criminalità organizzata, da destinare a percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Gli interventi effettuati

L’intervento di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile, a cura dell'Asp Asilo Savoia, ha previsto una riorganizzazione degli spazi per consentire la creazione di un'unità abitativa per quattro persone più un operatore. È stato previsto anche l’allestimento e l’arredo per il terrazzo. “La Primula – spiega Ciaccheri - è il quinto progetto per il Dopo di noi che inauguriamo in VIII Municipio in cinque anni. Questa volta utilizziamo per la prima volta i fondi del Pnnr per ristrutturare uno spazio già esistente che accoglieva ragazze e ragazzi con bisogni speciali e persone con disabilità che oggi prende una nuova veste, completamente ristrutturata e inaugura ancora una volta un mattone in più di quella strada che dentro il territorio stiamo costruendo su tanti fronti e che ha nei progetti per il Dopo di noi un caposaldo fondamentale. Il Dopo di noi lo costruiamo oggi”. E l’assessora alla Politiche sociali del municipio, Alessandra Aluigi, aggiunge: “Questo luogo è nato nel 2004 ed è stato un luogo di preparazione e di palestra all’autonomia per tante persone, grazie al Pnnr, al nostro Municipio, ad Asilo Savoia e al Comune di Roma ha visto un’evoluzione in questi anni. Ricomincia una nuova storia”. Alla cerimonia ha partecipato anche la consigliera comunale Pd, Antonella Melito: "Questo evento - spiega - segna solo l'inizio di un percorso che vede il Pd e l'amministrazione impegnati nella costruzione di una società più inclusiva e solidale, fornendo servizi sociali mirati non solo a rendere più autonome le persone ma anche ad offrire opportunità di inclusione nel mondo del lavoro, anche attraverso l'uso innovativo della tecnologia informatica".

I prossimi progetti

L’immobile in viale Ballarin è parte di un progetto più ampio: Roma Capitale è risultata assegnataria del finanziamento complessivo di 30 progetti per un totale di 21 milioni di euro. L'obiettivo è fornire servizi sociali e di comunità alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. "I fondi del Pnnr - sostiene l'assessora Barbara Funari - rappresentano un grande investimento per Roma per riqualificare il patrimonio pubblico, per aumentare e migliorare gli spazi per i servizi ed i progetti sociali. Siamo a quota tre case già aperte nella Capitale per accogliere, dare una casa e un futuro in autonomia e dare diritti di cittadinanza alle persone con disabilità".