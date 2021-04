Montagnola, vandalizzate le panchine dedicate ad Alda Merini e Margherita Hack. I cittadini replicano: "Le rifaremo"

Vandalizzate le panchine della Montagnola che raffiguravano Alda Merini e Margherita Hack. L’immagine che rappresentava la poetessa è stata totalmente divelta mentre quella che raffigurava la scienziata è stata gravemente danneggiata.

Le panchine della Montagnola

Le due panchine si trovano in via Mario Musco e la loro realizzazione ,curata dall’artista Massimiliano Bernardi, ha fatto registrare la partecipazione di tutto il quartiere. Sono state piutturate in due momenti differenti. La prima, dedicata ad Alda Merini, era stata dipinta di rosso lo scorso 25 novembre. Come tante panchine rosse, era stata inaugurata nella giornata dedicata alla commemorazione delle donne vittime di femminicidio.

Le intenzioni dell'artista

La panchina dipinta di blu, inagurata l’8 marzo, è dedicata invece a Margherita Hack. Il ritratto della scienziata, a differenza di quello che ritraeva Merini, non è però stato asportato. Ma la tentata effrazione ha finito per spezzarlo in tre parti. “Mi sono accorto del duplice gesto la mattina del 6 aprile - ha raccontato a Romatoday Massimiliano Bernardi - ma non ho intenzione di fare un passo indietro. Sto già riflettendo su come fare per ripristinarle, utilizzando dei materiali che siano più difficili da asportare” perchè il dipinto rubato, come l’altro, è realizzato su una tavola di legno.“E non ci fermiamo qui, perchè il 24 ed il 25 aprile saranno riqualificate altre due panchine. La seconda, essendo dedicata alla Liberazione, sarà tricolore” ha promesso Bernardi.

La solidarietà del quartiere

Il gesto è stato ampiamente stigmatizzato anche perchè, alla sistemazione delle due panchine, avevano contribuito gli studenti del territorio ed i volontari del comitato di quartiere. “Pensiamo che la risposta migliore sia proseguire su questa strada, sistemare le panchine vandalizzate e realizzare presto altre opere - ha dichiarato Paolo Colombini, presidente del Comitato di Quartiere della Montagnola - Avendo coinvolto anche le scuole è fondamentale che passi il messaggio della salvaguardia degli spazi comuni. L'ignoranza di pochi non deve penalizzare un quartiere coeso ed attento ai temi del sociale”.