Da sei mesi senza ponte ciclopedonale: che fine ha fatto l'"intervento a tempo di record" della giunta Raggi?

In ritardo sul cronoprogramma il Comune deve ora predisporre la gara per i lavori

Doveva essere pronto per fine aprile. Ci vorrà invece più tempo per ripristinare il ponte ciclopedonale della Montagnola. L'intervento, che era stato annunciato "a tempo di record", deve ancora essere messo a gara.

Il ritardo sul cronoprogramma

La novità, comunicata dall'assessora ai Lavori pubblici Linda Meleo, è che "è arrivato, finalmente, l'ok del Genio Civile dopo le ultime integrazioni che ci avevano richiesto al progetto esecutivo". E questo ha portato ad uno slittamento dei tempi previsti. "La consegna del progetto da parte del Dipartimento è avvenuta 60 giorni fa" ha spiegato l'assessorato a Romatoday. Ma sono state "chieste 10 integrazioni" che hanno finito per allungare i tempi, già sforati, che erano stati prospettati dal Campidoglio.

Il ponte lesionato

La campata del ponte è stata irrimediabilmente danneggiata l'8 ottobre 2020, per l'impatto di un camion che ha messo fuori uso l'infrastruttura. Un collegamento tra le Tre Fontane e la Montagnola utilizzato dagli "utenti deboli della strada" per evitare i pericolosi attraversamenti della trafficata via Laurentina. Per questo, la sistemazione del ponte, è seguita con molta attenzione. Soprattutto dai ciclisti del quadrante di Roma Sud.

Il prossimo step: la gara

Il via libera del Genio Civile, rappresenta comunque "un passaggio importante, che ha richiesto il tempo necessario visto l'importante tema di sicurezza sia per i pedoni che per i ciclisti - ha sottolineato l'assessora Meleo - Ora, il Dipartimento Lavori Pubblici potrà lanciare la gara e verificare le offerte pervenute per l'affidamento dei lavori e l'effettivo inizio delle operazioni. Il nuovo tratto di ponte sarà pre-assemblato in fabbrica e poi posizionato al posto di quello divelto". Inutile lanciarsi in nuove previsioni. La fase progettuale è terminata. Adesso serve la gara.