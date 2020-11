Montagnola, arriva la App del quartiere: centinaia di negozi e servizi a portata di click

Le attività commerciali del quartiere, gli studi professionali, gli spazi pubblici, sono diventati a portata di click. Il Municipio VIII ha patrocinato il lancio di una nuova applicazione, MontagnolaApp, che facilita la ricerca di negozi e servizi all’interno del quartiere.

Il supporto del Municipio

“Il sostegno ai nostri negozi di vicinato in questi mesi e ancora di più in prossimità del Natale è un impegno che riguarda il futuro delle nostre comunità e della nostra città Ma davanti alle grande piattaforme digitali ci sono piccole grandi idee che possono fare la differenza” ha commentato il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Cosa trovare

L’applicazione, fornisce gli indirizzi delle scuole, gli spazi ricreativi, i numeri di pubblica utilità. E mette a disposizione di istituzioni, associazioni e comitati anche una “bacheca”su cui pubblicare le relative iniziative. Dalla raccolta domenicale dei rifiuti ingombranti, agli open day delle scuole di musica.

“L'APP è gratuita e permette una interazione diretta tra gli utilizzatori e le attività commerciali. In un momento in cui l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente inciso sulle nostre abitudini, iniziative come questa - ha dichiarato Ciaccheri - possono fare in modo di offrire un servizio utile a tante e tanti”.

Il commercio di prossimità

“Alla Montagnola ci sono 350 attività commerciali, la grandissima parte delle quali sono negozi di prossimità e, vorrei aggiungere - ha sottolineato Paolo Colombini, presidente del Comitato di Quartiere - hanno avuto un ruolo fondamentale durante il lockdown”. Un motivo in più per continuare a sostenerli.

L'auspicio

L’App, nata da un'idea di Roberto Stufa, è stata sottoposta all’attenzione del minisindaco dal consigliere Samuele Marcucci. “MontagnolApp dota tutti i commercianti del quartiere di uno strumento digitale indispensabile durante questa pandemia. Speriamo - ha auspicato il consigliere - che questa iniziativa possa allargarsi presto agli altri quartieri del nostro Municipio”.