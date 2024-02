Il ministro Valditara inaugura il primo polo didattico agrario in Italia all’istituto Garibaldi di Roma

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara sarà all’Istituto tecnico agrario Garibaldi di via Ardeatina 524, giovedì 15 febbraio, per l’inaugurazione del primo polo didattico in campo agrario in Italia. Il progetto omprende una scuola superiore con indirizzo tecnico-agrario, che permetterà agli studenti di conseguire il diploma in quattro anni, e quattro corsi Its (Istituti tecnici superiori). Si tratta di percorsi post diploma, ad alta specializzazione tecnologica, che consentono di ottenere il titolo di tecnico superiore. Ecco, nel dettaglio, l’elenco dei nuovi corsi: Agri-manager, Brand ambassador, Green garden manager e poi il corso carni - fondazione Its Agro). Il Garibaldi, infatti, è stato selezionato insieme ad altre 192 scuole per la creazione del primo percorso “4+2”, con il raggiungimento del diploma in 4 anni e la specializzazione tecnica con i corsi biennali Its. La prima classe è già stata formata.

Il nuovo polo didattico in campo agrario prevede anche un corso di laurea, erogato dal Dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'Università della Tuscia. La firma dell'accordo quadro con l'ateneo, alla presenza del ministro, è prevista sempre per giovedì 15 nell'aula Garibaldi dell'istituto.

Valditara sarà, inoltre, presente all’inaugurazione della nuova cantina domotica dell’Istituto Garibaldi, con nuovi strumenti permetteranno un supporto alla gestione automatizzata e in remoto del processo di vinificazione, grazie alla tecnologia 4.0 (tra le novità: un locale di stoccaggio a temperatura e umidità controllate, un impianto di refrigerazione per il controllo del processo di vinificazione, un generatore di azoto per inertizzare i serbatoi, e un sistema autoclave per la produzione di vini spumanti).