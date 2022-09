A La Montagnola inaugurata un'opera contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere

A La Montagnola In via Benedetto Croce nel cortile della sede del Municipio VIII di Roma è stata installata e inaugurata l'opera "Libere di scegliere" simbolo di rispetto per le donne contro ogni la violenza e la descriminazione verso le donne.

L'opera del collettivo artistico femminile "A m'l rum da me", donata dal centro McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet, promossa da McArthurGlen e l’Associazione Differenza Donna, rientra nella campagna di sensibilizzazione verso le donne. Questa iniziativa punta a celebrare tutte le donne contro ogni parola e stereotipo che possa nasconderne il vero potenziale. L'opera ritrae le tre sagome femminili, forti della loro unicità e della loro sorellanza, rivendicano la propria libertà di scelta creando una personale narrazione del proprio vissuto. Un racconto fatto di simboli di forza, voce, bellezza, che si riappropriano dello spazio incombendo positivamente sul paesaggio. L’interno dell’installazione è un luogo sicuro in cui le tre sagome si ergono a pareti di protezione da tutte le definizioni esterne, uno spazio libero di riflessione e rispetto dove ogni donna, uomo e persona può provare a reinventarsi e creare il proprio racconto.

All'inaugurazione erano presenti il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e l’Assessora alla Cultura e alle politiche di Genere Maya Vetri. Presenti, Monica Lucarelli, Assessora alle pari Opportunità e alle attività produttive di Roma Capitale, Elisa Ercoli Presidente Associazione Differenza Donna, Francesco Mancuso, Marketing Manager di Castel Romano Designer Outlet

Amedeo Ciaccheri ha dichiarato: “Alle porte di ingresso del Municipio Roma VIII avremo una installazione artistica che ricopre un significato simbolico a ribadire la necessità di impegno delle Istituzioni che oggi sono tenute a mettere in campo nella difesa di tutte le libertà, prima tra tutte quella di scelta".