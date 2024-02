Via Ambrosini si rifà il look con i fondi del Giubileo: nuovo asfalto e restyling delle aree verdi

Lavori di riqualificazione in via Attilio Ambrosini, a Montagnola. Sono partiti gli interventi che si concentreranno sul rifacimento della strada, la riqualificazione dello square centrale e delle cosiddette “tazze” alberate.

Gli interventi in via Ambrosini

Luca Gasperini, assessore ai Lavori pubblici, attuazione urbanistica, trasporti e mobilità del municipio VIII, spiega i dettagli dell’intervento: “Saranno rifatti tutti i cigli stradali e le tazze degli alberi, che verranno sopraelevate in modo da non intaccare le radici dei pini – spiega -. Sul manto stradale, invece, interverremo togliendo lo strato di asfalto superficiale, fino a una quota di circa tre centimetri, procedendo poi con una nuova posa. Un intervento che prevede anche la supervisione di un agronomo, in modo da non intaccare il patrimonio verde. È previsto, inoltre, il ripristino dei parcheggi, che ora sono in condizioni disastrose”. Gli interventi, finanziati grazie ai fondi del Giubileo 2025 con circa 200mila euro, dovrebbero durare circa 60 giorni. Proprio in via Ambrosini, all'altezza dell'incrocio con via Accademia degli Agiati, nel 2017 si era aperta una voragine talmente grande che avrebbe potuto facilmente inghiottire un'automobile. La strada aveva ceduto, ancora una volta, anche a maggio 2018.

Gli altri lavori in corso

Intanto è partito sul territorio del municipio VIII anche un altro cantiere, quello di via Andrea del Castagno, dove è previsto il rifacimento del marciapiede e della segnaletica orizzontale e verticale, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la pulizia delle caditoie. I lavori sul quadrante proseguiranno poi su via Benozzo Gozzoli.