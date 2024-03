Tor Marancia, pronti i progetti per il recupero dei casali. Ciaccheri: "Ora la fase esecutiva"

Sono pronti i progetti per i casali di via Numisi, nella tenuta di Tor Marancia. Ad annunciarlo è il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che parla di “un altro fondamentale capitolo della realizzazione del parco di Tor Marancia”. Adesso, come spiega il minisindaco, partirà la fase esecutiva, che richiederà alcuni mesi, per “preparare l’avvio dei lavori”.

Casali di Tor Marancia: il progetto

I casali sono destinati a diventare dei punti di informazione per la cittadinanza, con la collaborazione del parco regionale e del parco archeologico dell’Appia Antica. Mentre il casale più interno, quello del borghetto Afa (Ambito funzionale di attuazione) 6, ospiterà un progetto di agricoltura sociale nella tenuta “in linea con la vocazione di una parte importante dell’area interna” sottolinea Ciaccheri. Il progetto, approvato in conferenza dei servizi lo scorso febbraio, prevede un investimento di circa 5 milioni di euro da parte del Consorzio Tormarancio. “La restituzione integrale del parco alla città è un obiettivo politico fondamentale – aveva spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia -. Per questo abbiamo accelerato su tutti i fronti: la consegna dei 13 ettari con accesso da via di Grottaperfetta, i lavori sulla nuova parte di circa 6,5 ettari di Piazza Lante che si completeranno in primavera, e ora il recupero dei Casali". La partenza dei lavori esecutivi per il recupero dei casali è prevista entro quest’anno.

Il programma di recupero e valorizzazione del parco di Tor Marancia, prevede infatti diversi interventi, definiti Ambiti funzionali di attuazione. I primi tre corrispondono alla “sistemazione a verde attrezzato” delle aree da cui accede attraverso i rispettivi tre ingressi. L’ultima da realizzare è quella che affaccia su via Sartorio. Poi c’è il recupero ambientale delle aree interne (afa4) e il recupero edilizio dei manufatti rurali esistenti, ovvero i casali.