Iniziativa speciale per il rilascio della carta d'identità agli over 75 il 2 ottobre: tutte le informazioni

Il municipio VIII ha organizzato un’iniziativa di nautra sperimentale per il rinnovo della Carta d’Identità riservata alle persone di età pari o superiore a 75 anni residenti nel territorio.

Gli over 75 residenti nell’ottavo municipio potranno rinnovare il proprio documento tramite un appuntamento per il giorno 2 ottobre 2023. In questa data lo sportello anagrafico del municipio sarà aperto dalle ore 14:30 alle 16:30.

Gli interessati per prenotarsi non dovranno utilizzare la piattaforma del Ministero dell’Interno ma dovranno telefonare ai numeri 0669611410/0669611422. Ci si potrà prenotare soltanto telefonando mercoledì 27 settembre nella fascia oraria 14:30-16.30.

Il municipio comunica che gli appuntamenti sono riservati ai titolari della prenotazioni e non si potrà cedere la prenotazione ad un’altra persona.