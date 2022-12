La via è isolata per colpa del cantiere e i ladri "festeggiano": boom di furti durante le feste

Una via che è diventata un cantiere, nuove palazzine intrappolate tra cancellate e transenne, inquilini costretti a fare i conti con ladri che sfruttano la situazione di isolamento per mettere a segno colpi dentro appartamenti o nei parcheggi, prendendo di mira le auto.

Lo spaccato quotidiano arriva da via Giana Anguissola, nella parte di Grotta Perfetta che costeggia il parco di Tor Marancia. Una strada residenziale in cui sono già stati costruiti diversi condomini e in cui sono in corso di costruzione altri, come confermano i residenti: “Noi diciamo sempre che è come se abitassimo nel cantiere - spiega a RomaToday Marta, un’abitante della zona - Il problema è che essendo una strada chiusa per lavori, ci passano soltanto le persone che ci abitano. E questo comporta un grande isolamento che facilita i ladri”.

Furti aumentati durante le feste: "Qui non passa neanche l'Ama, siamo isolati"

Dal ponte dell’Immacolata a oggi, periodo che sancisce l’inizio delle festività natalizie e che spesso coincide con un aumento dei furti in abitazione dovuti alla frequente assenza delle persone, sono stati diversi i furti messi a segno nei palazzi di via Giana Anguissola. Sia in appartamento sia delle auto parcheggiate in strada: “Le auto vengono rubate continuamente, così come gli pneumatici - prosegue Marta - Una mattina abbiamo trovato sette macchine sui mattoni. Un’altra sera una persona venuta a trovare un condomino per cena è scesa un’ora e mezza dopo il suo arrivo e non ha più trovato la macchina. È una situazione che sta diventando intollerabile, qui moltissime persone hanno investito in un appartamento, hanno fatto un mutuo per comprare una casa di nuova costruzione, e corre il rischio di trovarsi con l’appartamento svaligiato”.

Per gli abitanti della zona la soluzione potrebbe essere duplice: da un lato modificare la viabilità, di modo che sia possibile rendere la strada nuovamente percorribile anche per chi è di passaggio, dall’altro aumentare i controlli, “magari disponendo un pattugliamento notturno. Qui non passa neanche l’Ama, non abbiamo neppure i cassonetti”, come sottolinea ancora Marta.

Il presidente di Municipio si appella al prefetto

Una richiesta cui ha fatto eco il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che l’ha rivolta direttamente al prefetto di Roma, Bruno Frattasi.

“Rivolgiamo un appello affinché ci siano maggiori controlli e maggiore presenza da parte delle forze dell’ordine per arginare l’escalation di furti che stanno avvenendo negli appartamenti nella zona di Grotta Perfetta - ha detto Ciaccheri - Lo stesso vale per altri quartieri del territorio, ad esempio zona Baldovinetti e c’è chiaramente un tema da affrontare nell’immediato, quello del rafforzamento del controllo della città in questo periodo. Tutto questo deve essere affrontato subito sul tavolo cittadino sull’ordine e la sicurezza. I cittadini devono poter vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni e soprattutto non aver timore di uscire dalle proprie abitazioni con la paura che al rientro qualche ignoto sia entrato per fare cattive visite”.