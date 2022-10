Biblioteca, centro polivalente e nido: pronto per giugno il nuovo polo civico di Roma Sud

Prende sempre più forma il complesso in costruzione in via di Grotta Perfetta. A due passi dalla tenuta di Tor Marancia, sta per chiudersi un cantiere che destina al quartiere una serie di preziose funzioni.

Gli edifici previsti

Il progetto, che nel 2007 era risultato vincitore di un concorso internazionale, prevede la costruzione di un centro civico polivalente, di una biblioteca e di un asilo nido per 60 bambini. Un complesso a firma dello studio Alvisi Kirimoto destinato a completare l’urbanizzazione nota, nel territorio, come I-60. Si tratta di un nuovo quartiere, di circa 5mila abitanti, compreso tra via Berto, via di Grotta Perfetta, Via Berto ed il parco Forte Ardeatino.

“Finalmente dopo molti anni dalla vittoria di un importante concorso internazionale, l’edificio prende vita e si avvicina al completamento – ha commentato l’architetto Massimo Alvisi – il progetto di Grottaperfetta, non solo si pone come modello consapevole in grado di unire urbanistica, paesaggio, educazione, cultura e sostenibilità ma aspira a diventare simbolo di innovazione per Roma e per le nuove architetture strategiche”.

Il completamento del cantiere

Per quanto riguarda la tempistica il cantiere, oggetto d’un sopralluogo congiunto dell’assessorato capitolino all’urbanistica, prevede diverse consegne. Al momento è stato completato l’80% dell’asilo nido mentre occorre pazientare un po’ di più per la biblioteca ed il centro civico, che sono al 70% degli interventi previsti. Il cronoprogramma prevede comunque la fine dei lavori prevista per gennaio 2023 e la consegna dell’edifico per giugno 2023.

“L’apertura di questo cantiere è una buona notizia per il quartiere di Grotta Perfetta che, grazie a un concorso internazionale di progettazione voluto e sostenuto da Roma Capitale, per l’inizio del prossimo anno si arricchirà di importanti strutture di grande pregio architettonico – ha commentato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia – La realizzazione di queste opere realizzate secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale avrà un impatto positivo su tutto il quadrante, per questo ringrazio i progettisti vincitori per la tenacia e la perseveranza”.

Il complesso urbanistico

Il concept del nuovo complesso prevede di assecondare la morfologia del terreno, attraverso una struttura a guscio che abbraccia l’intera area di intervento. Il terreno, partendo da una zona centrale in quota, si eleva e diventa la copertura dei due edifici posti all’estremità. In corrispondenza del nido, la superficie finisce per garantire una maggiore protezione verso la strada ed un’apertura, dall’altro lato, verso il verde. Guardando al centro del complesso, si nota un'area verde che si raccorda idealmente al parco di Tor Marancia. Questo spazio si collega con i percorsi pedonali e ciclabili alle aree limitrofe, come la piazza che copre i ritrovamenti archeologici e la ciclabile realizzata sul marciapiede di via di Grotta Perfetta.

I due edifici sono progettati per sfruttare le energie rinnovabili. Inoltre la peculiare conformazione architettonica e l’uso di particolari tecnologie, con l’impiego di pannelli fotovoltaici, l’uso di pompe di calore e, nell’asilo, anche recuperatori a flussi incrociati, garantiscono una migliore e più sostenibile prestazione energetica, in linea quindi con gli obiettivi di abbattimento delle emissioni inquinanti che la Capitale deve garantire per rispettare gli obiettivi fissati dall’Europa.