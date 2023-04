L'Ercole di Parco Scott si mostra in pubblico: terminato il primo restauro

E’ terminata la prima fase di restauro della statua di Ercole rinvenuta lo scorso gennaio a Parco Scott, l’area verde dell’Ardeatino che affaccia sulla via Appia Antica. La scultura, alta circa due metri, è stata assemblata ed è ora possibile vederla in tutta la sua imponenza.

Il ritrovamento a Parco Scott

La statua è stata scoperta nel cantiere che Acea e Bacino sud srl avevano avviato per bonificare un condotto fognario. Un’operazione conseguente all’apertura di pericolose voragini e smottamenti all’interno del parco, causati proprio dal collasso, in più punti, della struttura fognaria. Dopo settimane di movimentazione della terra di riporto, avvenuta senza portare alla luce alcun reperto archeologico, è emersa la scultura marmorea.

Chi rappresenta la statua

La scultura, per la presenza di una clava e del cosiddetto “leontè”, ovvero dalla pelle di leone che ne copriva il capo, è stata immediatamente attribuita al personaggio di Ercole. Sulla persona rappresentata nei panni dell’eroe mitologico, si è aperto un dibattito. E’ probabile che fosse l’imperatore Gaius Messius Quintus Traianus Decius, meglio noto come Decio Traiano, che ha regnato Roma dal 249 al 251 d.C. Come spiegato dal parco archeologico dell’Appia Antica, il volto di Ercole, sembra corrispondere ai “ritratti ufficiali di Decio che richiamano la ritrattistica romana repubblicana”.

Quando si può vedere la statua

Il cantiere dov’è stato eseguito il restauro, nella cosiddetta Cisterna grande della Villa dei Quintili, verrà aperto al pubblico. Per la prima volta, quindi, i romani potranno visitare,l’ “Ercole di Parco Scott”. Potranno farlo dal martedì alla domenica, ed in occasione del 25 aprile, giornata in cui l’ingresso sarà gratuito. Poi riprenderanno i successivi interventi di restauro sulla scultura.