L’Ercole di Parco Scott saluta l’Appia Antica: si trasferisce al centro

L’Ercole di Parco Scott, dopo secoli, lascia il territorio dell’Appia Antica. La statua infatti viene trasferita dal cantiere del suo restauro, nella Villa dei Quintili, per essere esibita in una delle prestigiose sedi del Museo nazionale romano: alle terme di Diocleziano.

La statua scoperta a gennaio

La statua di Ercole è stata rinvenuta nell’ambito di uno scavo che è stato eseguito a parco Scott, nel quartiere Ardeatino. Voragini e smottamenti che, a partire da dicembre del 2020, hanno interessato la collina, hanno portato Acea e Bacino Sud srl ad avviare un cantiere per bonificare il condotto fognario. E’ stato in quel contesto, movimentando la terra di riporto su cui si erge il parco, che lo scorso gennaio è avvenuto il ritrovamento.

L'annuncio del trasferimento

“È stato bellissimo percorrere insieme al nostro Ercole tutte le tappe di questo viaggio. Ci siamo meravigliati con la sua scoperta; abbiamo imparato ogni giorno di più man mano che lo studio sulla sua figura procedeva; abbiamo sognato assistendo al cantiere di restauro” fa sapere il parco archeologico dell’Appia Antica, nell’annunciare lo spostamento della scultura.

Chi raffigura la scultura

L’Ercole, considerato tale per presenza di una clava e del cosiddetto “leontè”, ovvero dalla pelle di leone che ne copriva il capo, sarà in compagnia di capolavori della staturia greca e romana, nella mostra L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi”, che apre al pubblico giovedì 4 maggio. Quello della statua, che si ritiene possa rappresentare l’imperatore Gaius Messius Quintus Traianus Decius, meglio noto come Decio Traiano, non è però un addio.

Un arrivederci a presto

Al termine della mostra tornerà ad essere esposta nel Parco archeologico dell’Appia Antica. E’ lì infatti, nella cosiddetta cisterna grande della Villa Quintili, ovvero nel complesso archeologico dove recentemente è stata scoperta un’ enoteca imperiale, che l’Ercole di parco Scott è stato restaurato. Ed è quella la sua casa, nel parco della “regina viarum” dove, per probabilmente dal II secolo dopo Cristo, ha trovato posto.