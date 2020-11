“Dopo di noi”: a piazza dei Navigatori apre il primo appartamento per persone con disabilità

Un appartamento a disposizione delle persone con disabilità. A piazza dei Navigatori ha aperto la prima residenza, a Roma, legata al progetto “Dopo di Noi”.

Un giorno di festa

“Avremmo voluto fare una grande festa, l'emergenza sanitaria non ce lo permette ma abbiamo comunque voluto organizzare questo piccolo e grande momento per dare il benvenuto ai primi 5 ragazzi che da oggi avviano il Dopo di Noi in Municipio VIII” ha commentato il Minisindaco Amedeo Ciaccheri che, con l’assessora municipale Alessandra Aluigi, ha consegnato ai 5 nuovi inquilini le chiavi dell’appartamento di piazza dei Navigatori.

I primi passi verso l'autonomia delle persone disabili

Si cominciano a cogliere, nella Capitale, i primi risultati di un processo avviato nel passato. Al di là della legge nazionale, la 112/2016, che ha permesso di inquadrare sul piano normativo un’esigenza molto avvertita, nei territori si era cominciato a muovere qualcosa già tempo prima. “Su intuizione dell’amministrazione locale di allora, delle nostre assistenti sociali e delle famiglie dei ragazzi di quel tempo, si aprì "Casa Nostra", un servizio di preparazione al Dopo di Noi, in una struttura messa a disposizione dal Municipio in cui le ragazze e i ragazzi con disabilità iniziarono a sperimentare periodi di autonomia” ha ricordato il presidente Ciaccheri.

L'esigenza del "Dopo di Noi"

Il futuro di figli con disabilità, un domani che i genitori non avranno più la possibillità di accudirli - da qui l’espressione “dopo di noi” - rappresenta per molte famiglie un pensiero angosciante. L’apertura di appartamenti, come quello appena inaugurato all’Ardeatino, rappresenta quindi un traguardo importante. A condizione che ne seguano, presto, molti altri.