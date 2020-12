Coronavirus, i tamponi rapidi arrivano nel mercato rionale: “Screening saranno in sicurezza”

Tamponi rapidi anche all’interno di un mercato rionale. Nel plateatico di Roma 70 è stato allestito uno spazio destinato ai cittadini che vogliono eseguire uno screening in totale sicurezza.

Lo screening

Il servizio, gratuito per i casi indicati dalla ASL, viene garantito previa prenotazione. Sei giorni su sette, dal lunedì al sabato mattina con orario 8-14 e nella giornata di venerdì anche nel pomeriggio, all’interno della fascia oraria 14-17. Per accedervi occorre effettuare una prenotazione attraverso il proprio medico di base.

Uno spazio sicuro

Il nuovo punto tamponi, “sarà, gestito in piena sicurezza da più di 20 tra medici e pediatri del territorio” ha promesso Amedeo Ciaccheri, il presidente del Municipio VIII. Il servizio, ha aggiunto il minisindaco, verrà erogato “in accordo con gli operatori del mercato che hanno messo a disposizione degli spazi all'aperto separati dal resto della struttura, con percorsi protetti senza alcuna commistione con le attività che hanno reso questo luogo di vita sociale del nostro territorio in un luogo attivo nel monitoraggio e nella battaglia contro il COVID-19”.

Al mercato Grotta Perfetta di Roma 70, quindi, sarà a disposizione uno strumento in più per contrastare l’espansione del nuovo Coronavirus. Una possibilità che, oltre al supporto degli operatori, ha registrato la collaborazione della ASL Rm2, del Municipio VIII e dei volontari del Comitato di Quartiere di Grotta Perfetta.

A chi è rivolto

I tamponi antigenici rapidi verranno eseguiti, su indicazione della Asl, per i contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni per la fine della quarantena; ai casi sospetti paucisintomatici che il medico di base decide di sottoporre allo screening. Ma anche per i contatti stretti asintomatici in quarantena prima dei 10 giorni (sono casi particolari individuati sempre dal medico) e per quanti devono rientrare a scuola o al lavoro.