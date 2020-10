Coronavirus, a Tor Marancia e su via Ardeatina aperti due nuovi Drive In

Si moltiplicano gli spazi deputati ad eseguire il tampone salivare. Grazie alla ASL Rm2 ed alla Fondazione Santa Lucia, anche nel Municipio VIII sono ora attivi due “Drive-In”.

I tamponi a Tor Marancia

Il primo Drive In è situato all’interno dell’ex Ipab San Michele, con ingresso in via Carlo Tommaso Odescalchi 67/A, nel quartiere di Tor Marancia. Questo spazio è aperto dal lunedì alla domenica, con orario che va dalle ore 9 alle 19 e vi si accede “con ricetta dematerializzata e codice fiscale”, si legge sul sito della Asl Rm2 che ha inoltre specificato che, il termine per l’accettazione, è fissato alle ore 17. Il Drive In di Tor Marancia, attivo dal 29 settembre, sostituisce quello che era presente presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa. La zona era quella di Largo Preneste, nel Municipio V. Ma il distretto sanitario era sempre quello gestito dalla Asl Rm2.

Il Drive In per le persone con disabilità

Il secondo Drive-In si trova in via Ardeatina 354 ed è stato realizzato grazie alla Fondazione Santa Lucia. Rispetto all’anologo spazio allestito a Tor Marancia, quello di via Ardeatina è specificatamente indicato per cittadini e cittadine con disabilità. E’ aperto dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 13:30 e permette l'accesso esclusivamente attraverso ricetta medica dematerializzata.

Il sopralluogo

Il presidente Amedeo Ciaccheri, insieme all'assessora Alessandra Alugi, ha effettuato un sopralluogo negli spazi allestiti, all'interno del territorio municipale, per eseguire il test del tampone salivare. "E' un impegno importante per la tutela della salute nel nostro quadrante, messo in campo grazie al lavoro di squadra coordinato da Salute Lazio"ha spiegato Ciaccheri, che ha ringraziato la Direzione della ASL Rm2, la fondazione Santa Lucia ed il personale impegnato nei due nuovi Drive In a cui si accede restando in auto.

"Abbiamo voluto portare il nostro sostegno, insieme all’Assessora Alessandra Aluigi, a chi continua ad essere in prima linea in questa battaglia che ancora non è vinta. Una sfida - ha concluso il minisindaco - cui siamo chiamati singolarmente nei nostri comportamenti quotidiani, nel rispetto dei protocolli di contenimento e per il tracciamento del contagio".