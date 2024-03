Un gruppo di cittadini scatena la bagarre durante il consiglio del municipio VIII: seduta sospesa

Si sono alzati in piedi e hanno iniziato a inveire contro la giunta, tanto da rendere necessaria la sospensione della seduta del consiglio del municipio VIII. Per Caterina Benetti, consigliera di Forza Italia, i protagonisti sono stati dei “cittadini esasperati dal degrado che affligge via Benedetto Croce”. Mentre per il presidente del Consiglio municipale, Samuele Marcucci, che ha sospeso la seduta, si è trattato di “un atto sciocco da parte di persone annoiate, ci sono modi ben diversi per i cittadini di dialogare con il municipio”.

Consiglio sospeso: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella mattina di mercoledì 20 marzo: “Con il collega Matteo Bruno ho presentato un’interrogazione sulle condizioni di via Benedetto Croce (dove si trova la sede del municipio, ndr) - spiega Benetti -. Una strada che si trova in pessime condizioni, tra buche, marciapiedi dissestati e rami pericolanti. Una situazione che sta esasperando i residenti della zona ed è proprio per questo che al consiglio hanno partecipato anche alcuni di loro. L’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Gasperini, con cui ci tengo a sottolineare di avere un rapporto di dialogo costruttivo, ha spiegato che avrebbe disposto un intervento su via Benedetto Croce, sottolineando che la strada era già stata inserita nel cronoprogramma dei prossimi lavori. Dopo di me è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Franco Federici”. Ed è qui che, secondo Benetti, inizia il caos: “Federici ha accusato il municipio di scarsa trasparenza e la platea dei cittadini è esplosa, attaccando la giunta. Il presidente del Consiglio ha chiesto un intervento della polizia per cercare di placare le acque, ma poi è stato costretto a sospendere la seduta e a farci uscire tutti per dieci minuti. A quel punto i cittadini sono andati via e abbiamo ripreso”.

La versione del municipio

Su quanto accaduto durante la seduta del 20 marzo, il presidente del Consiglio municipale, Samuele Marcucci, ha un’opinione ben precisa: “Si è trattato di un gruppo di 6-7 persone che hanno iniziato a urlare a sostegno di Federici e a inveire contro l’amministrazione – spiega -. Credo che la loro intenzione fosse, semplicemente, quella di interrompere la seduta. I cittadini hanno la possibilità di intervenire e dialogare con il municipio, ma non è certo questa la modalità. La mia impressione è che si sia trattato di un atto sciocco, che non credo che abbia molto a che vedere con le condizioni di via Benedetto Croce”.