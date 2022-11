Il municipio mette alla porta l’ASD SportInsieme: “Così oltre 200 atleti restano senza impianto”

Il centro sportivo municipale “Bruna Macelloni”, palestra inserita nel complesso del polo civico di viale Ballarin, in zona Tintoretto, dovrà chiudere i battenti.

All’associazione sportiva dilettantistica SportInsieme è stata chiesta la riconsegna delle chiavi, dopo quasi 2 decenni di attività e, soprattutto, con oltre 200 iscrizioni all’attivo. La stagione sportiva è infatti partita alla fine di settembre ma per gli atleti che vi praticano basket, ginnastica ritmica e pallavolo, non arriverà al termine. Perché le chiavi vanno riconsegnate l’8 novembre.

Il progetto di rilancio voluto dai cittadini

L’impianto sportivo è parte integrante di un polo civico che comprende il teatro di viale Ballarin i cui concessionari hanno già riconsegnato le chiavi. L’intero polo civico è destinato ad un intervento di riqualificazione che è stato richiesto dai cittadini con il “bilancio partecipativo” voluto dall’amministrazione Raggi. Il Campidoglio aveva destinato all’intervento complessivo un milione di euro. Soldi che derivano dagli oneri pagati per la novazione urbanistica di piazza dei Navigatori.

I lavori nel pieno della stagione sportiva

Se il fine di rilanciare il polo civico è nobile, perché richiesto proprio dai cittadini che avevano partecipato al bilancio, è invece discutibile, dal punto di vista di chi vi svolge attività, il modo in cui si intende farlo. “Negli anni passati eravamo arrivati al compromesso di far svolgere questi interventi durante la pausa estiva” ha spiegato la presidente dell’ASD Barbara Marrocco. La palestra però, va riconsegnate l’8 novembre. E’ quella la data in cui, la direzione tecnica del municipio VIII, ha chiesto “l’inderogabile consegna delle chiavi”. Il motivo, si legge nell’atto firmato dal dirigente municipale, è che “l’opera ‘Polo Civico Ballarin’ è stata inserita nel piano investimenti ed è stata aggiudicata la gara pubblica per la riqualificazione dei locali, il cui inizio lavori è fissato proprio per il giorno dell’8 novembre”.

La prosecuzione delle attività e la concessione scaduta

“Da quanto ne sappiamo gli interventi riguardano l’esterno, pertanto vorremmo sapere se è possibile farli eseguire garantendo la prosecuzione delle attività sportive” ha spiegato la responsabile di SportInsieme.

L’associazione sportiva dilettantistica, che opera in viale Ballarin dal 2003, ha la concessione scaduta dal 2017. Ma “da allora ha provveduto a pagare correttamente i canoni mensili e le utenze” fanno sapere. Il rischio ulteriore, riconsegnate le chiavi, è che l’Asd non abbia più titolo a rientrarvi. “Esiste però una legge (decreto n.73/2020) che prevede che le concessioni che siano in attesa di rinnovo o scadute, vengano prorogate fino al 31 dicembre 2025”. L’Asd vorrebbe quindi sapere se può beneficiare di quella opzione, nata per aiutare le realtà sportive di base messe in crisi dagli effetti della pandemia. “Il municipio purtroppo non ci risponde” ha ricordato la titolare di SportInsieme e la riconsegna dell’impianto, ormai, è diventata imminente.