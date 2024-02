I casali di Tor Marancia verranno recuperati. Via ai lavori entro fine 2024

Svolta per il recupero dei casali del parco di Tor Marancia. La conferenza dei servizi si è conclusa positivamente e il progetto da 5 milioni di euro è stato approvato.

Ok al progetto dei casali di Tor Marancia

L'intervento di recupero è stato presentato dal Consorzio Tormarancio e prevede che il complesso di tre casali storici rispetti la vocazione agricola originaria, almeno in parte, avendo al centro lo scopo di svolgere funzioni aggregative e culturali per il territorio. I lavori di riqualificazione, fa sapere il Comune, inizieranno entro il 2024.

"Obiettivo politico importante"

"Dopo oltre 20 anni dalla scelta di acquisire la tenuta di Tor Marancia e salvare dall'edificazione questo straordinario pezzo di campagna romana - commenta l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia - , facciamo un passo importantissimo per la sua reale riconsegna alla fruibilità dei romani. Dopo un lavoro avviato all'indomani del nostro insediamento, è stato infatti approvato positivamente il progetto di recupero dei casali che si trovano proprio nella tenuta. La restituzione integrale del parco alla città è un obiettivo politico fondamentale. Per questo abbiamo accelerato su tutti i fronti: la consegna dei 13 ettari con accesso da via di Grottaperfetta, i lavori sulla nuova parte di circa 6,5 ettari di Piazza Lante che si completeranno in primavera, e ora il recupero dei Casali".

Plauso da parte del presidente della commissione ambiente e sport, Ferdinando Bonessio: "La tenuta di Tor Marancia è salva dalla speculazione - commenta il consigliere capitolino - e ora potrà essere riconsegnata ai cittadini romani che potranno finalmente usufruire e godere di questa area di pregio paesaggistico e archeologico".