Una casa e un ospedale di comunità nell'edificio fatiscente di via Cerbara: via al cantiere

Dall’edificio fatiscente di via Cerbara, di proprietà dell’Istituto Romano di San Michele, nasceranno una casa e un ospedale di comunità. Il cantiere, aperto grazie ai fondi del Pnrr (circa sette milioni e mezzo in totale), è già iniziato. Per fine dicembre 2025 è previsto il collaudo, mentre nel 2026 la struttura dovrebbe essere aperta e a disposizione dei cittadini.

Il progetto

“Questo intervento era molto atteso dalla comunità – spiega il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri –. In primo luogo perché si interviene ponendo fine a una storia di malasanità che dura da vent’anni e che ha portato alla creazione di quel mostro di cemento abbandonato che è l’edificio su cui saranno costruiti la casa e l’ospedale di comunità. Ma anche perché si tratta di un servizio sanitario che era assente nel territorio”. Sono previsti nel progetto l’allestimento di una parte ambulatoriale e una di degenza, con circa 20 posti letto destinati ai pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia e hanno bisogno di essere monitorati con ulteriori interventi valutativi e terapeutici.

Gli altri interventi

“Abbiamo lavorato a lungo con la precedente giunta regionale – spiega Ciaccheri – per la pianificazione di questo intervento, che è fondamentale, con i fondi del Pnrr. Sono previste anche altre due case della comunità nel nostro territorio, una in via di San Nemesio, all’interno dell’Ospedale CTO di Garbatella. Mentre la seconda sorgerà in via Malfante. In questi due casi, a differenza di quello di via Cerbara però, si tratta di strutture già esistenti, che saranno interessate da interventi di ristrutturazione”.

Emergenza personale

Un potenziamento dei servizi sanitari del territorio che, si augura il municipio “sarà supportato dalla presenza del personale necessario per garantire l’assistenza ai pazienti”. Una preoccupazione, questa, basata sulle difficoltà che hanno interessato alcuni presidi sanitari del municipio, costretti nell'ultimo periodo a ridurre i servizi per la mancanza di personale: dal Tsmree (Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva) di viale Leonardo da Vinci al Consultorio di largo delle Sette Chiese.