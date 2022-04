Grottaperfetta, taglio del nastro per il campetto di Piero: "Un nuovo patto con i cittadini"

Inaugurato ieri in via di Grottaperfetta il campetto di Piero. Lo spazio, riqualificato con risorse del bilancio partecipato municipale del 2018, è stato affidato alla cura delle associazioni territorio di Roma 70, tramite un "patto di collaborazione" come previsto dal regolamento del verde di Roma Capitale. "Apre le sue porte alle ragazze e ai ragazzi del territorio, con due campi polivalenti e un'area verde attrezzata" spiega il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri.

"Siamo orgogliosi di aver prodotto concretamente un nuovo modello cittadino" continua Ciaccheri "il patto di collaborazione è uno strumento aperto, trasparente che introduce una nuova idea di collaborazione tra ente locale e cittadinanza attiva, ponendo al centro le finalità del Bene Comune come spazio condiviso di attivazione progettuale" conclude Ciaccheri. Presente all'inaugurazione anche l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, le associazioni che hanno aderito al patto di collaborazione e le ragazze e ragazzi delle scuole del territorio.

Cos'è un patto di collaborazione?

"Oggi non solo il campo di Piero questo piccolo angolo storico di Roma 70 splende in questa giornata primaverile, ristrutturato e riqualificato, ma riprende vita grazie a uno strumento reale che inaugura una nuova stagione a Roma per la cura e gestione condivisa dei beni comuni" commenta ancora il minisindaco. Il patto avviene tra istituzioni e terzo settore, associazioni di quartiere, sportive, culturali, per condividere l'obiettivo di realizzare, manutenere e rendere vivi spazi pubblici urbani. Le associazioni che hanno voluto e reso possibile il percorso sono KK EUR volley, Sportlab, Genitori per la scuola 8, comitato di quartiere Grotta Perfetta, Nessun Dorma e l'associazione Labsus che in tante città d'Italia ha scritto regolamenti per i beni comuni urbani.

"Una sfida amministrativa accolta dal municipio che condividiamo come modello per tanti playground ad esempio a Roma - conclude il presidente Ciaccheri - e come strumento per lanciare al meglio con Sabrina Alfonsi la giornata di sabato 9 aprile, in cui migliaia di cittadine e cittadini scenderanno in strada per prendersi cura della città, fare davvero esercizio di un patto di cittadinanza attivo e di un'alleanza per rendere vivi e attraversati tanti angoli di Roma".