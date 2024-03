Viale del Tintoretto, parte l'iter per la liberazione dell'area verde. Ma resta il nodo risorse

“Siamo pronti a liberare l’area verde in viale del Tintoretto 97 e restituirla ai cittadini”. A dirlo è Yuri Trombetti, presidente della commissione capitolina Patrimonio e politiche abitative, a margine di una riunione della commissione. “Mi sono preso circa 15 giorni di tempo – spiega – per confrontarmi con gli assessori Zevi (Patrimonio e politiche abitative, ndr) e Veloccia (Urbanistica, ndr) così da chiarire alcune questioni che riguardano lo sgombero dell’area e il reperimento delle risorse per la demolizione dei manufatti abusivi e della bonifica. Poi potremmo finalmente procedere. L’intenzione è consegnare l’area, una volta riqualificata, al municipio e ai cittadini”.

Viale del Tintoretto 97: il punto della situazione

La vicenda di quell’area, che come ha spiegato in commissione Eleonora Talli, presidente della commissione Lavori pubblici e urbanistica del municipio VIII, è di proprietà del Comune di Roma, è lunga e complessa. Nel 2020 è stata occupata abusivamente da una persona, che ha realizzato al suo interno anche alcuni manufatti abusivi: “Si tratta di un individuo che ha anche delle denunce a suo carico – spiega Talli – perché lascia girare incustoditi dei cani che hanno ucciso delle volpi e alcuni gatti di una vicina colonia felina”. Una situazione che sta esasperando i residenti, decisi a riappropriarsi di uno spazio verde bonificato e riqualificato. “Ora finalmente – spiega Trombetti – abbiamo gli strumenti per poter procedere. L’occupante abusivo aveva presentato ricorso al Tar contro la determina fatta dal municipio VIII per la demolizione dell’abuso edilizio. Il tribunale amministrativo, però, ha respinto il ricorso. Quindi si può procedere, visto che sono anche in scadenza i termini per appellarsi al Consiglio di Stato”. L’obiettivo, dunque, è muoversi ora con una determina di accesso e sgombero dell’area: “È stato avviato il procedimento per liberare lo spazio” spiega Trombetti.

Il nodo delle risorse

C’è, però, un’altra questione fondamentale, che riguarda il reperimento delle risorse per la demolizione dei manufatti abusivi, di cui dovrà occuparsi il municipio VIII: “Il problema – chiarisce Trombetti – è che se noi liberiamo l’immobile ma poi non procediamo alla demolizione, è molto probabile che venga occupato di nuovo e, ovviamente, non è possibile disporre un presidio fisso per evitare che accada”. Bisogna, dunque, trovare i soldi per rimuovere i manufatti abusivi e bonificare l’area. Come spiega Claudio Mannarino, assessore ad Ambiente, rifiuti, cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone del municipio VIII, le risorse per sanare gli abusi edilizi del territorio ammontano a circa 100mila euro: “Si tratta di fondi non sufficienti per poter risolvere tutte le situazioni aperte nel nostro municipio – spiega – bisogna definire delle priorità”. L’obiettivo di Trombetti, per le prossime settimane, dunque, è lavorare per reperire le risorse necessarie le demolizioni: “Si tratta di un punto fondamentale, per poi poter finalmente riqualificare l’area e metterla a disposizione del territorio”.