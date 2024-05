Schiamazzi e vandalismi: l'area giochi tra via Cesarini e viale Ballarin esaspera i residenti

Tra via Cesarini e viale Ballarin c’è un’area giochi, inaugurata nel 2015, che da tempo fa litigare i residenti, divisi tra chi lamenta urla, schiamazzi, vandalismo e rumori molesti fino a tarda notte, arrivando anche a chiederne la rimozione. E chi, invece, la difende. E per farlo ha lanciato anche una petizione su change.org per “proteggere” l’area giochi, chiedendo di potenziare i controlli delle forze dell’ordine in zona, così da scoraggiare comportamenti che possano disturbare la quiete dei residenti. Ora sulla questione sta cercando soluzioni anche la politica: in una commissione municipale congiunta Ambiente e Lavori pubblici, infatti, è stato approvato un atto con cui si chiede al municipio VIII di adottare una serie di misure per tutelare la quiete degli abitanti della zona. L'area giochi si trova all’interno di uno spazio verde denominato parco V11 di cui si occupa in maniera spontanea sia per la pulizia che per gli sfalci, su autorizzazione di Dipartimento Tutela Ambientale e del Municipio, un comitato di cittadini lì residenti.

Gli interventi proposti

La proposta di risoluzione, promossa dalla consigliera della Lista civica Calenda, Simonetta Novi, è stata votata da M5S, Civica Gualtieri, Pd, Sinistra civica ecologista, lunedì 20 maggio. Ora l’atto sarà discusso in consiglio municipale. “La forma ad anfiteatro del condominio - si legge nel documento - non agevola la dispersione nell’ambiente di rumori o eventuali schiamazzi che persistono all’interno dell’area con grave nocumento per il diritto al riposo dei residenti”. Da qui le proposte: dall’installazione di cartelli che riportino le norme stabilite nel Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, così da scoraggiare i disturbatori; alla possibilità di realizzare “un’apposita recinzione/barriera anti-rumore sul lato del parco che si affaccia sul parcheggio laterale, anche al fine di tutelare l’incolumità dei bambini e delle bambine che giocano nell’area ludica”.

La questione della sicurezza

All’area giochi è collegato anche un problema sicurezza: lo spazio per bimbi, infatti, “è posizionato lungo uno slargo di via Renato Cesarini - si legge nel documento - in cui è consentito il parcheggio delle automobili e non presenta adeguate garanzie di sicurezza per impedire ai bambini, giocando, di correre verso il parcheggio”. Da qui la proposta di “invitare le autorità competenti a valutare di predisporre un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale all’altezza del civico 30 e del civico 101 di via Renato Cesarini considerando l’utilità di installare eventualmente due dissuasori di velocità all’altezza di questi due civici in modo da far rallentare i veicoli in questa zona critica”.