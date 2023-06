Crolla un albero davanti a una scuola. È il secondo nel municipio in pochi giorni

Un albero è caduto nell'area verde a ridosso dell'istituto comprensivo Montezemolo, in VIII municipio zona Tintoretto, poco prima dell'uscita dei ragazzi da scuola. È successo lunedì 5 giugno, e oggi l'esemplare è stato transennato.

"Si è sfiorata la tragedia" racconta Stefania, una residente nei palazzi che affacciano sull'area. A pochi metri dal punto di caduta si trova l'ingresso dell'istituto scolastico e per rientrare a casa i bambini attraversano sempre quell'area, compresa fra via Andrea di Bonaiuto e via Duccio di Buoninsegna. "Negli anni abbiamo segnalato più volte la pessima condizione delle alberature presenti, il Comune ha effettuato delle potature ridicole, e infatti oggi siamo punto e a capo".

È il secondo esemplare che finisce a terra, dopo il crollo venerdì scorso nel parco Cavallo Pazzo a Garbatella. Anche qui, per fortuna, nessun bambino che giocava nell'area giochi, sempre molto affollata data la vicinanza con le principali scuole del quartiere, è rimasto ferito.

Sul tema è intervenuto il consigliere della Lega Fabrizio Santori, criticando il decentramento parziale della materia ai parlamentini. "La delibera capitolina che ha passato ai municipi la manutenzione del verde pubblico per i parchi meno estesi, ha provocato un disastro: da mesi non si effettua un serio monitoraggio sulle condizioni delle piante" tuona il rappresentante di Salvini in Campidoglio. "Non vengono erogate risorse sufficienti, non c'è personale, si ignorano gli allarmi di cittadini e associazioni". Poi l'appello: "Subito una commissione Ambiente con tutti i presidenti dei municipi per sentire il grave stato in cui sono stati lasciati".