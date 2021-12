Tor Marancia e Montagnola più verdi: piantati 50 nuovi peri americani

Nuovi alberi sono arrivati ad abbellire i quartieri di Tor Marancia e Montagnola. Cinquanta nuovi esemplari piantati nelle apposite aiuole in via Odescalchi e via Leonori. Si tratta di una specie arborea di pero americano, molto utilizzato, insieme all'acero, per la piantumazione su strada.

"Perde poche foglie e ha radici che non spaccano il cemento" spiega il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. Sul territorio municipale ricordiamo che in un anno sono stati piantati circa duemila alberi con il progetto di riforestazione urbana Mosaico verde.

Sempre nell'anno 2021 con altre due iniziative distinte sono stati messi a dimora 101 alberi nelle scuole del territorio e realizzati quattro boschetti urbani tra San Paolo, Montagnola e Tintoretto, col fine di mitigare l’impatto dello smog sui quartieri.