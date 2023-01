Gli alberi sono secchi: in due municipi scattano gli abbattimenti

Quattro alberi sono stati abbattuti nel territorio dei municipi VIII e XII perché ormai secchi.

Lo rende noto il dipartimento tutela ambientale, indicando anche le strade e le aree verdi in cui sono stati eseguiti gli interventi. Nel municipio VIII sono state abbattute due querce nel parco Falcone e Borsellino, in via Badia di Cava, zona Montagnola, alla luce di "chiome quasi completamente disseccate, cavità alla base, carie e fessurazioni longitudinali del tronco".

Nel municipio XII è toccato invece a due due pissardi in via di Monte Verde, zona Monteverde nuovo, perché ormai secchi. Il primo intervento è stato condotto il 2 gennaio, il secondo il 4 gennaio, in entrambi i casi da personale del servizio giardini.

Gli alberi abbattuti, fanno sapere dal dipartimento tutela ambiente, saranno sostituiti entro un anno dall’abbattimento, così come disposto dall’articolo 41 del Regolamento del Verde.