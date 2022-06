Arriva l'acqua potabile nel quartiere di Roma sud: al via i lavori per la condotta idrica

Finalmente arriva l'acqua potabile in alcuni quartieri di Roma sud, lungo la via Ardeatina, tra Tor Pagnotta e via Centro del Bivio. Il 4 luglio, infatti, Acea Ato2 inizierà i lavori per realizzare la nuova condotta idrica, nel territorio di confine tra VIII e IX municipio. Un quadrante con insediamenti urbanistici relativamente recenti e attività commerciali che per la mancanza di una rete idrica adeguata da tempo subiscono disagi e danni economici.

Un intervento che viene definito "strategico" dall'assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture del comune, Ornella Segnalini insieme ai minisindaci dei due territori coinvolti dall'intervento, Amedeo Ciacchieri e Titti Di Salvo. "Finalmente verrà estesa la rete di acqua potabile ad alcune aree ancora sprovviste" fanno sapere gli amministratori.

Inizialmente i lavori sarebbero dovuti durare due mesi, ma l'organizzazione "militare" stabilita dal dipartimento Simu in collaborazione con la parte tecnica e politica municipale, si concluderanno in 30 giorni. Acea, infatti, si svolgeranno su turni h24, anche di notte, per comprimere al minimo i disagi della cittadinanza. Così facendo la condotta sarà concluda il 5 agosto.

La struttura, della lunghezza di 1 km, costituisce "l'ultimo miglio di una rete già realizzata nei mesi scorsi su via Centro del Bivio e per un tratto su via di Tor Pagnotta - concludono Segnalini, Ciaccheri e Di Salvo -. Con questo interento Acea Ato2 potrà procedere alla messa in esercizio della rete e a effettuare tutti gli allacci richiesti".