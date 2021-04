Ardeatino senz'acqua per una mattina, il preavviso solo in una via. La rabbia dei residenti

Sospensione del servizio idrico e una comunicazione parziale. Questo il problema che ha creato disagi a diversi cittadini romani del quartiere ardeatino, che questa mattina sono rimasti improvvisamente senza acqua. Acea Ato 2 ha comunicato, una settimana fa, l’interruzione del servizio idrico che avrebbe riguardato soltanto alcune strade del quartiere come via Giulio Adamoli nei giorni 22 e 23 aprile. I cittadini della via avvertiti si sono approvvigionati in tempo con l’acqua necessaria per sopperire alla sospensione prevista da Acea Ato 2.

Senz'acqua senza preavviso: ecco le vie

Una brutta sorpresa però è arrivata intorno alle ore 9 di giovedì 22 aprile agli abitanti del quartiere. Iniziati i lavori, l’interruzione dell’acqua ha coinvolto altre vie non avvertite fra cui via C.C. Rossini, via Trevis, via Cornelio Magni, via Eusebio Chini e parte della Cristoforo Colombo. Un disagio che ha lasciato migliaia di persone, abitazioni ed esercizi commerciali senza acqua. Un lavoro iniziato dalla strada per arrivare al Parco Scott (Parco Ardeatino), che ha messo all’asciutto l'intero quartiere per tutta la mattinata.

Il motivo dei lavori

I lavori sulla rete idrica previsti da Acea Ato 2 sono collegati al dissesto idrogeologico che ha interessato il Parco Scott. Si parla di una movimentazione pari a diversi metri cubi di terreno da riparare. Un problema iniziato a dicembre, dovuto alla rottura del collettore che arriva fino alla vasca del fiume Almone.

La protesta e il ritorno del servizio

Una cinquantina di persone è scesa in strada a protestare. Altri hanno informato di aver presentato dei ricorsi tramite pec. A rifornire il quartiere c’era solo un’autobotte. Terminati i lavori, prima di pranzo, l'acqua è tornata disponibile a tutti i residenti.