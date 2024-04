Torricola, strada chiusa e bus deviati: ci sono i pini da abbattere

Tra via Ardeatina e via della Stazione di Torricola sono in corso dei lavori. “Da giorni le pattuglie della polizia locale chiudono, nell’ora di punta, la strada nei due sensi di marcia, perché stanno tagliando degli alberi” ha fatto sapere Emanuele Falcetti, un residente.

L'ordinanza del sindaco

L’intervento è frutto di un’ordinanza che il sindaco Gualtieri ha firmato lo scorso 8 marzo. Il provvedimento prevede il taglio di alcune alberature perché fortemente compromesse ed a rischio crollo. Si tratta di 12 esemplari di Pinus pinea che, secondo quanto già accertato il 23 gennaio dal dipartimento ambiente dopo un apposito sopralluogo, sono “completamente disseccate”.

Perché vengono tagliati i pini

I rami ormai privi di fogliame sono l’inequivocabile conseguenza del manifestarsi della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) l’insetto alieno che, in assenza di predatori naturali, sta devastando gli alberi simbolo della Capitale. La regione Lazio, qualche giorno dopo il sopralluogo del dipartimento capitolino, ha imposto “ai proprietari ed ai conduttori dei terreni che ricadono su via di Torricola” di trattare i pini con le misure fitosanitarie previste.

In base alle linee fitosanitarie che la regione ha adottato, per contrastare la cocciniglia tartaruga si devono scavare dei fori alla base dei tronchi. In questo modo negli alberi, oggi presenti ai lati della strada, può essere iniettato un insetticida, l’abamectina, in grado di contrastare per qualche mese l’azione del temibile parassita alieno.

I disagi causati dalla chiusura stradale

La chiusura della strada, tra le 10 e le 17, è dunque legata all’esigenza di non intralciare i lavori di abbattimento ed anche i trattamenti dei pini non ancora essiccatisi. “La chiusura della strada sta creando disagi per i passeggeri abituati a scendere e Torricola, ed ha comportato anche la deviazione della linea 789 del trasporto locale” ha fatto notare sempre il residente., Si tratta dell’autobus che passando per la Cecchignola e poi per via di Torricola, collega l’Eur con il quadrante di Cinecittà. I lavori e le relative chiusure stradali, si apprende dal portale LuceVerde, proseguiranno anche nella giornata del 19 aprile.