"Una levatrice per amica", il nuovo servizio per neomamme e neopapà. Ecco i dettagli

Un numero di telefono da comporre, semplicemente, per avere un supporto, in sede o se necessario anche a casa. Allattamento, gestione del neonato, sbalzi d'umore o depressione post parto, paure e difficoltà imprevedibili in uno dei momenti più delicati della vita di un genitore: il primo anno di vita di un bambino. Si chiama "una levatrice per amica" ed è il nome di un nuovo servizio messo a disposizione sul territorio dell'VIII municipio di Roma.

I fondi arrivano dalla Regione Lazio e copriranno il progetto per 24 mesi. Un lavoro di squadra condotto dal municipio in collaborazione con la Asl, con il Centro nascita Montessori e il Cerf (Centro ricerche sulla famiglia). Queste ultime due realtà metteranno a disposizione le figure professionali che potranno seguire mamme e papà sia nel momento della gestazione che nei 12 mesi dopo il parto.

Si potrà passare dai servizi sociali del municipio o procedere per accesso diretto, semplicemente chiamando un numero di telefono o scrivendo a un'apposita mail (in fondo all'articolo tutti i riferimenti). "Non è un progetto alternativo ai consultori - spiega a RomaToday l'assessora Alessandra Aluigi - piuttosto è integrativo, ci consente di proporre interventi più specifici e di allargare la platea delle domande". Ci saranno gruppi per genitori in attesa, e gruppi post parto, sia con esperti (puericultrici, psicologi, ostetriche) sia di auto aiuto con altre mamme e papà. Le sedi dove si svolgerà il servizio saranno al civico 93 di via dei Lincei, al piano sopra il consultorio, e nel centro per le famiglie del municipio in piazza Damiano Sauli.

Sono previsti anche interventi domiciliari. E qui sta la vera novità. "Mamme e papà possono farne richiesta - spiega ancora l'assessora - poi ovviamente sono gli specialisti che valuteranno caso per caso". Un progetto che punta alla protezione del nucleo familiare. Se intercetterà, come previsto, le necessità del territorio, potrà trasformarsi in un servizio fisso.

Ecco i recapiti per mettersi in contatto con gli specialisti:

- telefono 3517665022

- mail levatriceamica@gmail.com