Disagi sulla viabilità e carenze dei mezzi di soccorso: la denuncia di ViviAmo Fiumicino

Situazione santiaria precaria con grave carenza di mezzi di soccorso, problemi alla viabilità e poche scuole. Questi sono alcuni dei disservizi e dei problemi denunciati da ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini.

Con un comunicato il comunicato rimarca i problemi di una città sempre meno smart, accogliente e inclusiva. In primo piano viene citata la situazione sanitaria riguardante l'ASL Roma 3. Nel dettaglio sotto la lente di ingradimento finisce la chiusura del Nucleo di cure primarie di Casal Bernocchi per poter trasferire il personale andato a supporto del Pronto Soccorso dell'ospedale Grassi, da tempo in grave crisi perché sotto organico. Questo ha provocato una concentrazione in un unico punto di risorse e mezzi comportando dei disservizi alla capillarità del servizio che ha adesso un unico presidio per tutto il municipio X. Sempre all'interno delle problematiche evidenziate riguardante la situazione sanitaria rientra anche i pochi mezzi di soccorso disponibili. I problemi di organico riguardano anche la Polizia Locale e il Corpo di vigilanza locale secondo l'associazione.

ViviAmo Fiumicino ci sposta poi su un altro tema molto caro ai cittadini di Fiumicino: la viabilità. In questo ambito nell'ottica dei lavori di abbattimento e rifacimento del viadotto dell'aeroporto (lavori che inizieranno a breve) si inseriscono i disagi che investiranno in particolare i cittadini di Isola Sacra, e i pendolari del X Municipio stesso impiegati all'interno dell'hub aeroportuale. Altro tasto dolente è quello del mondo scuola. Dalla carenza di aule dovuta all'insufficiente numero di strutture scolastiche ai problemi ai trasporti per raggiungere le scuole. Ma anche camminare a piedi diventa un problema visti i problemi di manutenzione di strade e marciapiedi.

Una denuncia forte da parte del comitato che lancia l'allarme sulla condizioni della città di Fiumicino che punta ad essere grande e smart ma ancora ancorata a tanti vecchi problemi. "C'è ancora molto da lavorare per rendere la nostra una verà città" conclude ViviAMo Fiumicino.