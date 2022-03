A Palidoro uno struzzo tra le auto

Lungo le strade della capitale i romani si sono abituati a trovare le specie animali più disparate.

Lo zoo capitale

Greggi di pecore e capre tosaerba, sono quasi all’ordine del giorno. Nello zoo capitale hanno spesso trovato spazio anche educatissimi asini, immortalati ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. E non sono mancati neppure volpi avvistate a due passi dai banchi d’un mercato rionale, a pochi passi dalle mura aureliane.

Lo struzzo di Paliano

La presenza dei cinghiali, difronte a tante biodiversità, rischia di passare quasi in secondo piano. Sono una costante al punto che i romani, si sono quasi assuefatti alla convivenza con gli ungulati. Quello che invece non era ancora accaduto, era di imbattersi in uno struzzo. Un grosso esemplare è stato avvistato e ripreso dall’obiettivo di una videocamera amatoriale, mentre correva lungo una strada.

La corsa tra le auto

L’episodio non è accaduto a Roma, bensì a Palidoro, nel comune di Fiumicino. L’animale è sbucato da un canneto in via di Castel Campanile, la strada che conduce all’ospedale Bambin Gesù. E noncurante della presenza di auto, si è messo a correre in direzione di via Leopoli. Tra lo sguardo incredulo degli automobilisti presenti che, tornando a casa, avranno dovuto faticare nel trovare qualcuno disposto a credere a quell'avvistamento.