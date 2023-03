I sindacati contro il sindaco di Fiumicino: "Non c'è dialogo"

Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio attaccano il Comune di Fiumicino per la mancanza di dialogo e confronto su temi socio-sanitarie.

I sindacati chiedono a Esterino Montino, Primo Cittadino di Fiumicino un tavolo di confronto per affrontare temi importanti. Fra questi la programmazione e la gestione delle risorse del piano sociale di zona triennale ricadente nel Distretto socio-sanitario RM 3.1 a sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli della cittadinanza sempre più in difficoltà.

Secondo i sindacati la povertà e il disagio nel comune di Fiumicino sono in crescita e il sindaco ignora queste difficoltà e la possibilità di fare lavoro di squadra per superare le criticità. “Ad oggi registriamo il totale silenzio da parte del Sindaco Montino che, evidentemente, ritiene una perdita di tempo il confronto democratico con i corpi intermedi e la prevista negoziazione sindacale” si legge in una nota comune che si conclude – “CGIL CISL UIL non intendono più in alcun modo soprassedere di fronte al comportamento di questa Amministrazione. Dichiarano sin d’ora che, in assenza di una immediata apertura di confronto costruttivo, metteranno in campo tutte le iniziative utili per ricondurre nell’alveo il dovuto confronto democratico nel rispetto delle responsabilità di ciascuno, non escludendo iniziative dove faremo sentire la nostra voce, quelle delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati e delle cittadine e cittadini in maniera inequivocabile”.