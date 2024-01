Porto crocieristico di Fiumicino: “Attracco prime navi ottobre 2025”

Tre incontri per fare luce sul progetto che la Royal Caribbean, attraverso la società controllata Fiumicino Waterfront, vuole mettere in campo per il comune aeroportuale. Tre appuntamenti, alla Pisana, per apprendere come cambierà la zona all’ombra del vecchio faro e le aree circostanti. Perché l’intervento atteso, è ampio e da realizzare anche in tempi brevi.

In tempo per il Giubileo

Intanto sulla tempistica c'è un aggiornamento da segnalare. Ad ottobre del 2025 è previsto che attracchino le prime navi, quindi in tempo per la scadenza giubilare. Aspetto non di poco conto perché, l’operazione, è inserita nell’elenco del governo, il Dpcm del giugno 2023, che raccoglie tutti gli interventi da mettere a terra in previsione dell’anno santo. Una questione, quella dell’inserimento del progetto nei lavori per il Giubileo che – ha dichiarato l’AD Galliano di Marco, ad di Waterfront – era nata con il precedente governo di Mario Draghi.

Il porto quindi sarà pronto, almeno in parte, per il 2025. Ma com'è indicato nel decreto governativo, c'è una seconda fase che prevede“il completamento della marina per il diporto e per i mega-yacht (pontili, servizi), la messa in esercizio del cantiere nautico e la realizzazione dell’edificio servizi e dell’hotel”. Questo secondo stralcio dovrà essere completato “tra giugno e dicembre 2026”.

Nessuna competizione con Civitavecchia

Dal punto di vista progettuale, quello che si andrà a realizzare a Fiumicino “non sarà un porto commerciale ma un porto turistico” ha spiegato l’ingegner Marino Balzarini, project manager dell’intervento. Pertanto, secondo Waterfront che dalla sua ha chiamato in ballo anche Federbalneari “inizialmente contraria al progetto, ma poi convinta dai benefici” non esisterebbe una competizione con il porto di Civitavecchia.

Come sarà il porto turistico

All’Isola Sacra è infatti prevista la realizzazione di un porto da 1200 posti barca, tre bacini, moli ed anche un parco pubblico. È un porto turistico con accosto crocieristico. Un aspetto, quest’ultimo, che ha sempre spaventato i comitati che per quella zona auspicavano una riqualificazione ambientale ed un piccolo porto. Dal punto di vista della sostenibilità è però stato chiarito che le navi ormeggiate dovranno tenere i motori spenti e la banchina sarà totalmente elettrificata per compensare, con l'energia rinnovabile, l'inquinamento prodotto da quella fossile.

Il tallone d'Achille

Per quanto riguarda la viabilità, Waterfront ha ricordato che ci sono 12,5 milioni di euro destinati dalla società proprio a questa voce. Nonostante l’importo, per la consigliera democratica Michela Califano, resta questa la problematica più preoccupante perché, è stato fatto notare, “uno studio di fattibilità vero e eproprio sull’impatto nella zona non è mai stato effettuato”.