Palidoro, strage di volatili in spiaggia: ipotesi alga tossica

Decine e decine di volatili morti sulla spiaggia. Succede a Palidoro, nel comune di Fiumicino, tra Passoscuro e Marina di San Nicola. A darne notizia è la Lipu: "Dobbiamo purtroppo registrare la moria di un gran numero di Berte sul Litorale Nord".

"Sul posto si sono recate le forze dell'ordine e tramite il Crfs Lipu Roma abbiamo allertato l'Istituto Zooprofilattico per i rilievi del caso. Con ogni probabilità si tratta dell'ormai ricorrente e tristemente diffuso fenomeno provocato da un’alga tossica, che fiorisce proprio in questo periodo dell’anno e che risulta letale per questi uccelli che l’accumulano attraverso l’ingestione di pesci", spiegano gli esperti del Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia.