Scuola, al "Leonardo da Vinci" non c'è più spazio: la preside dovrà respingere 300 iscrizioni

L'istituto di istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Maccarese, nel comune di Fiumicino, rischia di dover respingere 301 nuovi alunni per il prossimo anno scolastico, mancando le classi per accogliere tutti. La dirigente Daniela Gargiulo lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata il 24 gennaio all'ufficio scolastico regionale, al vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna e al sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

In totale il "da Vinci", liceo con indirizzo classico, scientifico, linguistico, scienze umane e tecnico agrario, ha in totale 65 aule suddivise in quattro sedi. Presto, però, una di queste verrà meno: "Il prossimo anno verranno meno 10 classi in via Frassinetti - scrive la preside - a causa del mancato rinnovo del contratto con la parrocchia di Santa Paola in Fiumicino". E' negli spazi di una chiesa, infatti, che negli ultimi anni l'istituto era riuscito a trovare accoglienza per dare sfogo alla crescita delle iscrizioni. Adesso, però, la situazione è diventata ingestibile.

Sono infatti undici le classi che dovrebbero crearsi in base alle nuove iscrizioni (e potrebbero aumentare), un numero che venendo anche meno la sede distaccata a Fiumicino sarebbe ingestibile: "Si creerebbe l'impossibilità di accogliere iscrizioni - ammonisce la dirigente - per la quasi totalità delle domande pervenute". Il pericolo è che le famiglie si trovino costrette a trovare soluzioni alternative a grande distanza dal luogo di residenza, sia nel territorio del comune di Fiumicino ma anche a Ostia e in altri quartieri periferici del territorio capitolino.

"Chiederemo approfondimenti al sindaco della Città Metropolitana e alla direzione patrimonio - fanno sapere a RomaToday i leghisti Fabrizio Santori e Vito Presicce, rispettivamente consigliere capitolino e capogruppo nel consiglio della Città Metropolitana - soprattutto per capire le motivazioni dell'interruzione del contratto con la parrocchia di Fiumicino. Bisogna garantire il diritto allo studio dei ragazzi, non complicargli invece la vita mandandoli a decine di chilometri di distanza da casa".