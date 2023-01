Il ponte della ciclabile Passoscuro-Maccarese diventa l'ennesimo cantiere fantasma della Capitale

Un altro cantiere fantasma A Roma. Si tratta del cantiere per la realizzazione di un ponte per la ciclabile che avrebbe dovuto collegare Passoscuro con Maccarese.

A denunciare l'ennesimo cantiere fantasma della Capitale sono Gianluca Tripolini e Stefania Scardala, membri di Fratelli d'Italia. I due esponenti FdI puntano il dito verso l'Amministrazione a guida dem che ha fatto delle piste ciclabili un suo vanto e fiore all'occhiello ma i fatti dicono altro. Nel cantiere abbandonato, i lavori sono fermi da tempo, non c'è neppure il cartellone che indica il quartiere, volato via e appeso al cancello delimitante l'area ormai desolata.

"Il tanto decantato progetto della ciclovia tirrenica, che dovrebbe collegare tutte le città della costa laziale ideato dalla Pisana, sempre a guida Pd, si interrompe" dichiarano Tripolini e Scardala. "Cosa bisogna aspettare per riprendere l'opera? Qualsiasi problema sorga l'Amministrazione dovrebbe darne conto ai residenti e non aspettare che il emerga sulla stampa, come accaduto con la diga soffolta di Fregene. I cittadini sono stanchi e meritano chiarezza" concludono i due esponenti FdI.