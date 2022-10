Chiusure e limitazioni per lavori sul ponte della Scafa, tutte le informazioni

A causa dei lavori di manutenzione del ponte della Scafa sulla statale 296 tra i km 4 e 6,860 a Fiumicino, la circolazione sul tratto stradale interessato subirà delle limitazioni e delle interruzioni.

Nei giorni compresi tra il 12 ed il 13, tra il 17 ed il 22 e tra il 24 ed il 25 ottobre verrà istituito un senso unico alternato in orario notturno dalle ore 21:00 alle 6:00. Dalle 20.00 di venerdì 14 ottobre alle 9.00 di sabato 15 ottobre invece il ponte sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

La manutenzione del tratto stradale avviata da Anas già lo scorso novembre 2021 è costato 1,4 milioni di euro. L'obiettivo è di riorganizzare la piattaforma stradale, la larghezza della piattaforma attuale sostanzialmente verrà mantenuta andando a migliorare la sicurezza sia dell’utenza stradale che pedonale. Una volta ultimati i lavori verrà messa in sicurezza la zona pedonale con la creazione di un percorso protetto dalla barriera di sicurezza stradale e da un parapetto lato mare dotato di rete metallica anti-lancio, a protezione dei natanti e dei sottoservizi presenti.