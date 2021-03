L'appuntamento sui social e poi la maxi rissa tra venti giovani, 19enne accoltellato

Si sono dati appuntamento sui social, dopo essersi insultati sul web. Poi, una volta che le due comitive si sono trovate l'una davanti l'altra, è scoppiata la maxi rissa ed un 19enne è stato accoltellato. E' la cronaca di una domenica di follia all'Isola Sacra, zona di Fiumicino, comune sul litorale in provincia di Roma.

I fatti sono andati in scena intorno alle 16:30, in via Italo Gismondi. A partecipare circa 20 ragazzi tra cui minori tra i 15 ed i 17 anni, e giovani appena maggiorenni. Ad avere la peggio un 19enne accoltellato a un braccio e trasportato al Grassi di Ostia: non è in pericolo di vita.

Sul posto, allertati dai passanti, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e del commissariato Fiumicino ma quando sono arrivati tutti i partecipanti erano già fuggiti, tranne il ferito appunto. Da una prima ricostruzione sembra che si tratti dell'ennesima rissa organizzata sui social. Sul caso sono in corso le indagini.

Quanto accaduto ha riportato alla memoria quanto successo in passato anche a Roma. L'ultimo episodio al Ponte della Musica, ad inizio marzo. Prima ancora a Ponte di Nona, quindi il fatto più eclatante, almeno da un punto di vista social-mediatico, la maxi rissa al Pincio diventata virale.