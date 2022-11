Cancello del Palafersini aperto: Viviamo Fiumicino lancia l'allarme

Un grido di allarme da parte del comitato Viviamo Fiumicino per l'apertura di un calcello del Palafersini, la struttura chiusa nel novembre del 2017 con ordinanza del sindaco.

Il Palafersini si trova in uno stato di degrado e di abbandono e per questo è stato chiuso e tutti i suoi ingressi bloccati. Quasi tutti. Infatti uno dei calcelli principali, quello pedonale che si affaccia su viale Danubio antistante al parcheggio di Largo Borsellino è stato aperto. La situazione fa crescere l'apprensione ai cittadini come denuncia ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini, che in una nota spiega: "L'apprensione che ne scaturisce, deriva dal fatto che l'area, essendo facilmente accessibile, oltre ad essere un possibile luogo appetibile, visto il conclamato malcostume di alcuni incivili dove poter abbandonare in maniera indisturbata rifiuti di ogni genere, potrebbe - e questo è l'elemento più importante - costituire un pericolo per chi, seppur indebitamente, accedesse al suo interno".

All'interno dell'edificio abbandonato sono stati avvistati diversi adolescenti. Un posto non abbandonato e non sicuro per ragazzi fra porte e vetri rotti. In attea della riqualificazione, Viviamo Fiumicino chiede al Comune di provvedere alla chiusura del cancello per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, scongiurando qualsivoglia potenziale situazione di pericolo.