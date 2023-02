Un ospedale di comunità a Isola Sacra con i fondi del Pnrr

Un ospedale di comunità verrà realizzato a Isola Sacra, a Fiumicino. La costruzione della struttura sarà possibile grazie ai fondi del Pnrr- Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l’opera verranno investiti 6,3 milioni di euro. Ad annunciarlo è Ezio di Genesio Pagliuca, vice sindaco di Fiumicino: “Sarà un punto di partenza per una città di quasi ormai 85mila abitanti e che in estate aumenta notevolmente la popolazione, che ha la dignità per poter ospitare una struttura ospedaliera sempre più necessaria”.

Nati come risposta all’emergenza generata dal Coronavirus e dalla pandemia, gli ospedali di Comunità sono strutture sanitarie di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Come indicato sul sito del Ministero della Salute, è prevista la costruzione di 400 ospedali di comunità sul territorio nazionale, rivolti a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, potenzialmente erogabili a domicilio ma che hanno bisogno di assistenza e sorveglianza.

L’ospedale di comunità, a Fiumicino, sarà realizzato in via Coni Zugna e avrà a disposizione 25 posti letto. “Speriamo che nella prossima programmazione della Regione, per il periodo 2024-25, inserire un ospedale di base per Fiumicino - ha sottolineato Di Genesio Pagliuca - nella struttura in via Coni Zugna saranno garantite assistenza medica e infermieristica, attività diagnostica e specialistica ambulatoriale e degenza nelle ventiquattro ore con funzioni di Day Hospital e Day Surgery”.