Isola Sacra, nuova vita per il Parco Bastianelli

Dopo anni di abbandono e degrado sono ripartiti i lavori di riqualifica del parco pubblico di via Bastianelli ad Isola Sacra. Grande soddisfazione per il comitato ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini che da anni si spende per ridare vita al parco.

L'area è stata per anni abbandonata e vittima di incuria e degrado in cui mancavano le minime condizioni di sicurezza. Il comitato ViviAmo Fiumicino, insieme ad altre realtà del territorio hanno contribuito a tenere alta l'attenzione sulla zona spingendo per dare un'altro volto al Parco e allontanando le intenzioni che volevano fare dell'area un zona pronta ad ospitare il centro di raccolta rifiuti di Isola Sacra. L'amministrazione del territorio ha iniziato così i lavori e sono già visibili le prime opere quali panchine e giochi.

Tramite una nota, il comitato Viviamo Fiumicino dichiara: "Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutte le aree e tutti gli uffici del comune, che hanno consentito la loro realizzazione. Non dimentichiamo infatti, che questo quadrante del territorio è in continua espansione e sviluppo, ma manca di luoghi di aggregazione e di punti di incontro. Questo parco è un primo passo in questo senso, nella speranza che un giorno anche Isola Sacra possa avere una sua piazza e un suo luogo rappresentativo, auspicando però, che quest'area restituita alla comunità, possa essere tenuta decorosamente e manutenuta adeguatamente da chi di competenza, nonché goda di quel rispetto e di quella civiltà, che purtroppo molto spesso manca da parte di alcuni cittadini incuranti e "sbadati", nei confronti dei beni di pubblica utilità".