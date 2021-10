Fregene, le recinzioni non fermano la strage di daini: sale a sei il numero di animali investiti

Rimane complicata la convivenza tra i daini della riserva di Macchiagrande, a Fregene, e gli automobilisti. Un altro esemplare è stato infatti investito in via della Veneziana.

Le recinzioni

Sale a sei il numero di ungulati che perdono la vita in un impatto con una vettura. Una vera e propria strage per questi animali ed un pericolo anche per gli automobilisti che percorrono la strada. Per limitare le perdite, il Comune di Fiumicino ha disposto, con un’apposita ordinanza, la realizzazione di recinzioni dei fondi agricoli che affacciano in via della Veneziana.

I varchi

La costruzione delle recinzioni, alte due metri, è stata completata. Ma gli animali hanno la possibilità di ricorrere a due varchi, lunghi una ventina di metri ciascuno, che dovrebbero essere utili per attraversare la strada e passare così dall’Oasi del WWF alla lecceta ed al parco avventura. Una soluzione che non sembra in grado di limitare gli incidenti visto che, con quello verificatosi il 26 ottobre, è salito a sei il numero di investimento. La metà nell’ultimo mese.

La richiesta dei dossi

Oltre alle recinzioni le associazioni animaliste avevano chiesto di predisporre, lungo la strada, quattro dossi. Un deterrente utile a limitare la velocità delle auto che percorrono iva della Veneziana. Ma la loro realizzazione, richiesta da realtà come l’OIPA, non è ancora avvenuta.