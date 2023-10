Quindici ore senz'acqua a Fiumicino: ecco le zone interessate

Mercoledì 11 ottobre dalle ore 08:00 alle 23:00 sarà sospeso il flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino causa lavori di manutenzione sulla rete idrica.

La chiusura forzata dei rubinetti interesserà le zone di Fregene e Focene, con possibili abbassamenti e mancanze di pressione dell’acqua anche in zone limitrofe. Per andare incontro ai cittadini e limitarne i disagi Acea Ato2 metterà a disposizione il servizio di rifornimento tramite autobotti. I mezzi resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

Vicolo Coccia di Morto, angolo Viale Coccia di Morto;

Viale Castellamare;

Viale della Pigneta di Fregene, angolo via Porto Azzurro (presso il presidio della Croce Rossa).

L’azienda resta a disposizione e pronta a fornire un servizio di rifornimeto con autobotti straordinari per i casi di vera necessità contattando il numero verde 800.130.335.