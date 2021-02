Fiumicino, la vela d'altura riparte dal Trofeo Porti Imperiali

Il Circolo Velico Fiumicino ospita il Trofeo Porti Imperiali, manifestazione di vela d’altura inserita nel calendario degli eventi nazionali della Federazione Italiana Vela e del CONI. L’appuntamento è fissato dal 26 al 28 marzo. “La nostra manifestazione è un evento di valenza nazionale e valido per la qualificazione al Campionato Italiano Offshore, e proprio per questo non vengono poste limitazioni geografiche per la partecipazione” ha commentato il presidente del Circolo Velico Fiumicino.

Non sarà presente il pubblico e nessuna occasione di “interazione” fra gli equipaggi, grazie all’implementazione di sistemi informatici che consentiranno di gestire l’evento “a distanza”. I team si ritroveranno solo “a mare” per lo svolgimento delle competizioni, senza contatti e con azioni quotidiane di sanificazione e verifica sullo stato di salute dell’equipaggio che consentiranno di regatare in sicurezza. “Sarà una regata diversa da quelle che organizzavamo in tempi precedenti alla diffusione del Covid-19, ma sarà la prima occasione sul nostro territorio per vedere le barche confrontarsi nuovamente ‘ad armi pari’, con sano spirito agonistico e una grande voglia di riprendere il mare” ha aggiunto il direttore sportivo e responsabile tecnico della regata, Massimo Pettirossi.

A Fiumicino sono pervenute già le prime iscrizioni, tra cui Geex, il 37 piedi disegnato dall’architetto Wim Vroljk dell’armatore Angelo Lobinu, il 31 piedi dell’armatore Edoardo Lepre, anch'essa iscritta alla regata. Sarà presente il Canard 41 “Kalima” del presidente del Circolo Velico Fiumicino e le imbarcazioni di Gherardo Maviglia Pestifera e Anemos, con a bordo i giovani velisti che si sono avvicinati a questo sport attraverso le attività del Centro Vela Roma. L’evento sportivo sarà anche l’occasione per ricordare Emanuela Paola Re, energica appassionata scomparsa un anno e mezzo fa, che si è dedicata con grande entusiasmo alla promozione del mondo delle regate sul litorale laziale e non solo.